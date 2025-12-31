Sucedió en el 2025: las figuras que partieron y dejaron huella en la cultura, política y periodismo peruano

El 2025 quedará marcado como un año de profundas despedidas para la cultura, el periodismo, la política y las artes en el Perú. La muerte de Mario Vargas Llosa, ocurrida el domingo 13 de abril a los 89 años, sacudió al país y al mundo. Novelista universal, ensayista, periodista y excandidato presidencial, el Nobel de Literatura dejó un legado literario inmenso, traducido a decenas de idiomas, que lo consagra como una de las figuras más influyentes de la historia intelectual peruana.

Ese mismo año también se apagaron voces entrañables de la televisión y el entretenimiento nacional. Camucha Negrete, recordada actriz y conductora, falleció el 27 de septiembre a los 80 años, dejando huella en programas icónicos como El Tornillo y Camucha y tú. A ella se sumaron las partidas de Hernán Romero, actor de recordadas telenovelas como Gorrión; Óscar Carrillo, inolvidable por su personaje de “Tatan” Dulanto; y el maestro del humor Guillermo Rossini, pionero de la comedia política y figura histórica de la televisión peruana, fallecido a los 93 años.

El periodismo también sufrió pérdidas irreparables. Miguel Humberto Aguirre, la voz serena de RPP durante los años del terrorismo, falleció a los 93 años, dejando un legado de vocación y servicio. A él se sumaron Álamo Pérez Luna, referente del periodismo de investigación, quien murió a los 61 años tras luchar contra el cáncer; y Jaime Chincha, conductor y analista político, cuya repentina partida a los 48 años dejó un profundo vacío en la televisión informativa.

POLÍTICO

En el ámbito político y cultural, el país despidió a figuras de gran trayectoria como Carlos Ferrero Costa, José Antonio García Belaúnde, Gloria Montenegro, Daniel Abugattas y el economista y congresista Carlos Anderson, todos reconocidos por su aporte al debate democrático. Asimismo, el Perú perdió al tenor Luiggi Alva, fallecido a los 98 años en Italia, y al maestro del bel canto que llevó el nombre del país a los escenarios más exigentes de Europa. Un año de ausencias que deja un legado imborrable y una memoria colectiva marcada por el respeto y el reconocimiento.