Sucedió en el 2025: vacancia, investigaciones y críticas que marcaron la gestión de Dina Boluarte

El 2025 fue un año crítico para la expresidenta Dina Boluarte, marcado por cuestionamientos constantes, investigaciones judiciales y una caída abrupta de su popularidad que finalmente terminó con su vacancia.

INICIO DEL AÑO CON PROBLEMAS LEGALES

El año comenzó con problemas legales: el 13 de enero, Boluarte se presentó en la Fiscalía por presunta omisión de funciones y abandono del cargo en el caso de cirugías estéticas, las cuales ella siempre negó, asegurando que eran procedimientos médicos necesarios. Posteriormente, la Comisión de Fiscalización del Congreso recomendó su vacancia, mientras que en abril su nombre se vinculó al caso Waykis en la Sombra a través de un testigo protegido.

A lo largo del año, su aprobación popular cayó dramáticamente, alcanzando solo 2% en mayo, sin que esto pareciera afectarla en sus declaraciones públicas. En junio, la Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia constitucional por el caso Rolex, un respiro para Boluarte, quien insistió en que su ingreso y salida de Palacio de Gobierno sería “con las manos limpias”.

Sin embargo, la criminalidad y los atentados, como el ataque a la orquesta Agua Marina en octubre, debilitaron su gestión y contribuyeron a la decisión del Congreso de vacarla el 8 de octubre, declarando oficialmente su salida por la causal prevista en el artículo 113 de la Constitución.

Además, la ex mandataria enfrentó golpes personales y familiares: en agosto, la Fiscalía allanó la vivienda de su hermano Nicanor Boluarte, hecho que ella calificó como una persecución política y respaldó públicamente a su familiar.

Al cierre del año, Dina Boluarte dejó Palacio de Gobierno con múltiples investigaciones pendientes, incluyendo casos como Cofre, Cirugías, Rolex, Qali Warma y Dinámicos del Centro, consolidando un 2025 que pasará a la historia como uno de los más difíciles de su carrera política.