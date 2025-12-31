Sucedió en el 2025: la historia del papa León XIV y su amor por Perú

El 2025 marcó un hito histórico para la Iglesia Católica con la llegada del primer papa de nacionalidad peruana cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost.

El 2025 marcó un hito histórico para la Iglesia Católica con la llegada del primer papa de nacionalidad peruana, León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost. Su elección, tras el pontificado de Francisco, se anunció con el tradicional “¡Habemus Papam!”, desatando aplausos y alegría entre fieles de todo el mundo.

ORÍGENES

Prevost, nacido en Estados Unidos pero nacionalizado peruano en 2015 tras décadas de servicio como misionero y obispo en el país, mostró desde su primera aparición un especial cariño por el Perú, saludando a la diócesis de Chiclayo y destacando la fe y devoción del pueblo peruano. Durante sus primeros meses, el papa León XIV se consolidó como un líder cercano y activo, realizando actos significativos como la canonización de Carlo Acutis, el primer santo millennial, y gestos inclusivos hacia la comunidad LGBT, además de ofrecerse como mediador en conflictos internacionales.

Su pontificado comenzó tras un periodo de incertidumbre, luego de que el papa Francisco falleciera el 21 de abril a causa de un derrame cerebral, dejando un vacío que llevó a 133 cardenales a reunirse en la Capilla Sixtina para elegir al sucesor. La elección se anunció con la tradicional fumata blanca, dando paso a un nuevo capítulo en la Iglesia Católica, caracterizado por la cercanía con los fieles, la atención a la reconciliación y la promoción de la inclusión.

Durante sus primeros siete meses de pontificado, León XIV ha mostrado un perfil moderno y humanista, combinando la tradición religiosa con un enfoque en la justicia social y la unidad, consolidándose como un líder que conecta con la Iglesia global y, especialmente, con su tierra adoptiva, el Perú.