Sucedió en el 2025: atentados y extorsiones contra artistas y productores musicales

La cumbia peruana, uno de los géneros musicales más queridos por el público, vivió en el 2025 uno de sus capítulos más oscuros al convertirse en blanco directo de la extorsión y el sicariato. La música, que tradicionalmente llena estadios y fiestas tanto en el Perú como en el extranjero, no fue ajena a la ola de violencia que golpeó al país, dejando dolor y luto entre artistas y seguidores.

El 16 de marzo, el asesinato de Paul Flores García, conocido como “Ruso”, integrante de la orquesta Armonía 10, marcó un punto de quiebre. El cantante fue atacado a balazos mientras viajaba con la agrupación por la Vía de Evitamiento, en El Agustino, tras una presentación en Jicamarca y cuando se dirigían a otro concierto en Santa Clara. El crimen estuvo directamente vinculado al cobro de cupos, una práctica criminal que ya venía afectando al gremio musical.

La muerte de “Ruso” generó una reacción inmediata del Ejecutivo de entonces, que declaró el estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días; sin embargo, la medida no logró frenar las amenazas. Ni la multitudinaria marcha de los artistas, en la que cantantes como Yahaira Plasencia y Christian Yaipén alzaron su voz, consiguió detener los ataques. Durante el año, orquestas como Hermanos Yaipén, Grupo 5, Son del Duke, La Única Tropical, entre otras, denunciaron atentados contra sus buses, locales y viviendas.

ATAQUE A CONCIERTO DE AGUA MARINA

La violencia escaló aún más el 8 de octubre, cuando un ataque armado durante un concierto de Agua Marina en Chorrillos dejó seis personas heridas, provocando conmoción nacional y un giro político con el cambio de mando en el Ejecutivo. Esta misma dinámica criminal también alcanzó a colegios, donde directores, docentes e incluso padres de familia fueron extorsionados, obligando a varias instituciones a retornar a la virtualidad. Así, el 2025 cerró como un año en el que la criminalidad no solo silenció voces musicales, sino que sembró miedo en escenarios, aulas y calles del país.