Sucedió en el 2025: el ascenso y caída del 'Monstruo', cabecilla que sembró terror en Lima Norte

Alias “El Monstruo”, uno de los criminales más temidos del país, construyó durante años un imperio de extorsión, secuestros y asesinatos que sembró terror en Lima Norte y otras zonas del país. Audios revelados en investigaciones fiscales lo muestran confesando que cobraba cupos diarios a empresas y empresarios, convirtiendo la extorsión en su principal fuente de ingresos. Su historial criminal evidencia una escalada de violencia sin límites.

Erick Moreno Hernández, nombre real de “El Monstruo”, nació el 15 de marzo de 1991 y tuvo un ascenso criminal vertiginoso. Fue mototaxista, luego traficante de nichos, asaltante armado y finalmente secuestrador. Su base de operaciones estuvo en Belaúnde, en Comas, desde donde extendió redes delictivas que incluyeron secuestros de empresarios y el rapto de menores. El secuestro de la niña Valeria, de apenas 12 años, marcó un punto de quiebre y puso su nombre en el radar prioritario de las autoridades.

INICIO DE SU CAÍDA

El inicio de su caída se dio en mayo de 2025 con la captura de Yohairo Arancibia Sevillano, exsuboficial de la PNP y considerado el brazo operativo de “Los Injertos del Cono Norte” en el Perú. Esta detención permitió evidenciar los nexos entre la organización criminal y elementos corruptos, debilitando la estructura delictiva de “El Monstruo”. Días después, también fueron capturadas figuras clave de su entorno familiar, incluyendo a su madre y la madre de sus hijos mayores.

Finalmente, gracias a la cooperación internacional, Erick Moreno fue capturado en Paraguay, donde se ocultaba en una vivienda del distrito de San Lorenzo. Aunque su detención representa un golpe significativo contra el crimen organizado, aún quedan interrogantes sobre su extradición al Perú, proceso que podría demorar entre tres y seis meses. Mientras tanto, las autoridades continúan desarticulando las redes paralelas lideradas por otros cabecillas como “El Jorobado” y “Negro Marín”, responsables de decenas de homicidios y extorsiones que mantuvieron en vilo al país.