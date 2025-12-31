Padre de familia recupera la movilidad y recibirá el Año Nuevo tras prótesis biomecánica en Hospital Sabogal

NOTA DE PRENSA

El Año Nuevo 2026 tendrá un significado especial para Hanz Carrera Córdova, padre de familia de 46 años, quien volverá a caminar luego de recuperar la movilidad gracias a la colocación de una prótesis biomecánica en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren del Seguro Social de Salud (EsSalud). Tras perder su pierna derecha en un accidente de tránsito, hoy inicia una nueva etapa marcada por la esperanza y la independencia.

Visiblemente emocionado, el paciente expresó su agradecimiento al personal médico que le devolvió la sonrisa. “Me cuidé para este momento y hoy la prótesis es una realidad. Lo primero que pienso es que podré volver a cargar a mi hija de 5 años”, enfatizó el paciente, natural de Huacho.

El doctor Irvin Daniel Morón Moran, médico asistente del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Sabogal, explicó que el paciente asegurado se desempeñaba como transportista hasta que sufrió un grave accidente, que trajo como consecuencia la amputación de su pierna derecha por encima de la rodilla, lo cual le impidió continuar con su actividad laboral.

Tras una evaluación realizada por la junta médica, los especialistas coordinaron la entrega de una prótesis supracondílea, orientada a mejorar su calidad de vida y facilitar su proceso de rehabilitación, que incluyó su derivación al Servicio de Terapia Física para el entrenamiento preprotésico y el manejo del dolor, preparando su cuerpo para una adecuada adaptación al nuevo dispositivo.

ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO

La colocación de la prótesis fue el resultado de un trabajo articulado entre la Oficina de Trabajo Social y el Comité de Prótesis y Órtesis, de la Red Prestacional Sabogal. El especialista destacó la importancia del acompañamiento continuo durante el proceso de recuperación, el cual permite fortalecer la confianza del paciente y optimizar los resultados de la rehabilitación integral.

Hanz es uno de los 268 asegurados de distintas edades que recibieron ayudas biomecánicas, por parte del Hospital Sabogal entre mayo y diciembre del 2025, gracias a una inversión de medio millón de soles, para recuperar la movilidad de sus extremidades, lo cual también les devolvió la fe y la independencia, reafirmando el compromiso de EsSalud con una atención humanizada y solidaria, característica de la gestión del presidente ejecutivo, Dr. Segundo Acho Mego, al frente de la institución.