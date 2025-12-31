Dos incendios en la víspera de Año Nuevo: Reportan siniestro en Villa El Salvador

El Cuerpo de Bomberos del Perú reportó a través de su página web oficial un incendio en la avenida Separadora Agroindustrial, ubicado a la altura de los almacenes de Ripley en el distrito de Villa El Salvador (VES).

De acuerdo con el informe de los hombres de rojo, se dispuso el traslado de hasta 15 unidades de bomberos al lugar del siniestro con el objetivo de poder controlar la emergencia en el menor tiempo posible.

En declaraciones para RPP, el jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos, Alfonso Panizo, detalló que el incendio es de código 3 y viene afectando a 4 predios, asimismo, un quinto se encuentra en riesgo de ser alcanzado por las llamas.

"Tenemos un incendio en progreso, que está quemando cuatro predios, con diferentes actividades, hay un quinto con transporte pesado en riesgo. Estamos trabajando por el frente de atrás. Tenemos un problema de cantidad de máquinas, nos faltan unidades, nos está faltando agua en la zona", dijo.

OTRO INCENDIO EN SANTA ANITA

Cabe precisar que, paralelamente, otro voraz incendio se desató en la tarde de este miércoles 31 de diciembre en el distrito de Santa Anita, en el límite con Ate, luego que una tienda que vendía material pirotécnico ardiera en llamas.