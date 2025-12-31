Minsa advierte que solo 19 de 73 playas de Lima están calificadas como saludables

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una advertencia a los veraneantes de Lima Metropolitana al revelar que solo 19 de las 73 playas evaluadas han sido calificadas como aptas y saludables para la temporada de verano 2026, de acuerdo con el último reporte de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), lo que confirma que más del 70 % de balnearios presentan condiciones insalubres.

Según la información actualizada de la plataforma oficial Verano Saludable, un total de 54 playas fueron declaradas no saludables al no cumplir con los criterios de evaluación sanitaria, entre ellos la calidad microbiológica del agua, la limpieza del entorno y el adecuado funcionamiento de los servicios higiénicos, factores clave para garantizar la seguridad de los bañistas durante este verano.

Entre las 19 playas calificadas como aptas y saludables para este verano 2026 figuran Tres Picos, La Pampilla II, Playa Miraflores, Redondo I y II, Los Delfines y Estrella, en Miraflores; Los Pavos y Barranco, en Barranco; Pescadores, en Chorrillos; El Silencio, Caballeros y Punta Hermosa, en Punta Hermosa; Punta Negra; Santa María y Embajadores, en Santa María del Mar; así como Hermosa y San Francisco Chico, en Ancón, y Las Sombrillas, sector Chorrillos.

PLAYAS CON BANDERA ROJA Y RIESGOS PARA LA SALUD

En contraste, Digesa alertó que playas tradicionalmente concurridas como San Pedro y Arica (Lurín), Señoritas y Blanca (Punta Hermosa), San Bartolo, Naplo y Pucusana (Pucusana), Los Pulpos (Lurín), Punta Rocas, Santa Rosa (Punta Negra), Los Yuyos (Barranco) y D’Onofrio (Ancón) han sido declaradas no saludables y se encuentran señalizadas con bandera roja, debido a su alto nivel de contaminación.