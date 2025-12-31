Tres peruanos entre los rostros más bellos del mundo según TC Candler

La presencia peruana volvió a brillar en la escena internacional luego de que Austin Palao, Diego Rodriguez​ Doig y Oliver Sonne fueran incluidos en el prestigioso ranking “Los 100 rostros más bellos del mundo 2025”, elaborado por TC Candler, una de las listas de belleza más influyentes a nivel global, que reúne cada año a celebridades, modelos y atletas de distintos países.

Los tres peruanos lograron asegurar un lugar en la edición 2025 tras superar el proceso de nominación oficial, votación internacional y evaluación final, compartiendo créditos con figuras de talla mundial como Henry Cavill, Jacob Elordi y V de BTS. La organización destacó que el listado integra personalidades del cine, la música, la moda y el deporte.

Diego Rodriguez Doig, modelo y exintegrante de “Esto es guerra”, alcanzó el puesto 57, marcando así su cuarta aparición consecutiva en el ranking. Por su parte Oliver Sonne futbolista de ascendencia peruano-danesa y actual integrante de la selección peruana, generó especial atención al ubicarse en el puesto 45.

AUSTIN PALAO LIDERA PRESENCIA PERUANA

Por su parte, Austin Palao se convirtió nuevamente en el peruano mejor ubicado, al escalar hasta el puesto 15 y consolidar su ingreso al salón de la fama de TC Candler, logrando su cuarta inclusión en la lista. El modelo y cantante ya había alcanzado posiciones históricas en ediciones anteriores, incluso superando en 2022 a figuras como David Beckham y Harry Styles.