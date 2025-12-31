Ciro Castillo Rojo: Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para exgobernador del Callao

La Fiscalía solicitó al Poder Judicial imponer 36 meses de prisión preventiva contra el exgobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, quien se encuentra prófugo desde el 15 de diciembre, en el marco de una investigación por los presuntos delitos de organización criminal y colusión vinculados al caso denominado “Los Socios del Gore Callao”, una red que habría direccionado contratos públicos de manera irregular.

El requerimiento fue presentado por el fiscal provincial Wills Gonzales Morales, quien sostiene que Castillo Rojo, en su condición de máxima autoridad regional, habría liderado una estructura integrada por funcionarios y proveedores que actuaron de forma concertada para adjudicar bienes y servicios en el Gobierno Regional del Callao y el CAFED, evitando procesos de selección y fraccionando contrataciones por montos menores a 8 UIT.

La solicitud fiscal también alcanza a otros 12 investigados, entre ellos funcionarios públicos y proveedores, de los cuales cinco permanecen detenidos por mandato de detención preliminar y bajo custodia de la DIRCOCOR Callao. En tanto, Castillo Rojo permanece en paradero desconocido, pese a que desde la clandestinidad ha negado los cargos y se ha declarado inocente.

AUDIENCIA VIRTUAL SE DESARROLLA DESDE EL MEDIO DÍA

Tras recibir el pedido de prisión preventiva, el juez Edie Walther Olorzano Huaraz, del 11° Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, programó una audiencia pública virtual e inaplazable para este miércoles 31 de diciembre de 2025, desde las 12:00 del día, a fin de evaluar los argumentos del Ministerio Público y de las defensas técnicas.