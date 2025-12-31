Año Nuevo 2026: Condiciones climáticas aumentarían contaminación por uso de pirotecnia y quema de muñecos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que para el Año Nuevo 2026 se prevén condiciones atmosféricas desfavorables para la dispersión de contaminantes del aire en Lima Metropolitana.

De acuerdo al organismo, la condición fría del mar y la circulación de vientos generarán estabilidad atmosférica, lo que podría propiciar un incremento en los niveles de contaminación si se repite el uso intensivo de productos pirotécnicos y la quema de muñecos.

Lecciones del monitoreo del año pasado

La Subdirección de Evaluación del Ambiente Atmosférico del Senamhi reportó que, entre las 22:00 horas del 31 de diciembre de 2024 y las 06:00 horas del 1 de enero de 2025, se registró un incremento significativo en las concentraciones de material particulado fino (PM2.5). Los picos más elevados ocurrieron entre la 01:00 y 03:00 horas en sectores de Lima Norte y Lima Este, según datos de la Red de Estaciones de Monitoreo Automático de la Calidad del Aire (REMCA).

Aumentos alarmantes en puntos específicos

En particular, la estación de monitoreo de Puente Piedra, en Lima Norte, registró un incremento del 87%, alcanzando una concentración máxima de 318.9 microgramos por metro cúbico (µg/m³). Por su parte, la estación de Santa Anita, en Lima Este, reportó un aumento del 56%, con valores que llegaron hasta 159 µg/m³.

Exhortan a celebrar de manera responsable

Ante el probable escenario de condiciones meteorológicas desfavorables, el Senamhi exhorta a la ciudadanía a celebrar de manera responsable, adoptando prácticas seguras que contribuyan a la protección de la salud pública y a la preservación de la calidad del aire.