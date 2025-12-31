Áncash: suspenden celebraciones públicas de Año Nuevo en la provincia del Santa tras sismo

El alcalde del Santa, Felipe Mantilla Gonzales, informó que la medida fue adoptada como acción preventiva ante la posibilidad de nuevas réplicas sísmicas en los próximos días.

La Plataforma Provincial de Defensa Civil del Santa acordó suspender los eventos y celebraciones públicas por Año Nuevo programados para este miércoles 31 de diciembre, tras el sismo de magnitud 6.0 registrado el último sábado, cuyo epicentro se ubicó en Chimbote, región Áncash.

El alcalde del Santa, Felipe Mantilla Gonzales, informó que la medida fue adoptada como acción preventiva ante la posibilidad de nuevas réplicas sísmicas en los próximos días. Señaló que la decisión busca proteger la integridad de la población, considerando que el movimiento telúrico dejó personas heridas a causa del pánico y evacuaciones desordenadas.

Según detalló el burgomaestre, la propuesta fue aprobada por mayoría durante la sesión de la Plataforma Provincial de Defensa Civil, al considerarse que las concentraciones masivas representarían un riesgo innecesario en el actual contexto de emergencia.

No obstante, el alcalde del distrito de Nuevo Chimbote, Walter Soto Campos, votó en contra de la medida al considerar que la suspensión de actividades afectaría el libre tránsito de las personas y tendría un impacto negativo en la economía local. Pese a ello, la restricción quedó establecida para las celebraciones públicas de fin de año en la provincia del Santa.