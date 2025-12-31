Así funciona el ascensor de 20 pisos en cerro de Camacho: “tiene asientos cómodos y es seguro”

Este elevador ha sido construido hace 15 años sobre una pendiente pronunciada que conecta la parte baja con la cima y se ha convertido en una solución clave para los vecinos de la zona.

En el distrito de Santiago de Surco existe una infraestructura que sorprende tanto a limeños como a visitantes: un ascensor construido sobre un cerro que equivale a la altura de un edificio de 20 pisos. Instalado en las faldas del cerro Camacho, este elevador desafía la complejidad del terreno y lleva más de 15 años operando de manera continua, facilitando el desplazamiento de los residentes hacia sus viviendas ubicadas en zonas elevadas.

Aunque para los vecinos se trata de un medio de transporte cotidiano, su existencia volvió a llamar la atención en redes sociales tras la difusión de un video en TikTok que mostró su buen estado de conservación. La estructura, lejos de parecer improvisada, evidencia un diseño pensado para garantizar seguridad y funcionalidad, lo que ha despertado la curiosidad de miles de usuarios.

El ascensor tiene capacidad para entre seis y siete personas y cuenta con asientos en su interior, una característica poco común en este tipo de instalaciones. De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, el trayecto resulta cómodo y seguro, conectando desde aproximadamente el piso siete hasta el equivalente al piso 20, evitando así largas escaleras o caminos empinados.

SOLUCIÓN PRÁCTICA PARA VECINOS

Más allá de su carácter llamativo, este elevador representa una solución práctica para la movilidad en una zona de difícil acceso. Los Cerros de Camacho, conocidos por ser un área residencial exclusiva y de vistas privilegiadas, albergan esta obra que combina ingenio e ingeniería, convirtiéndose en una curiosidad urbana que sigue sorprendiendo pese al paso del tiempo.