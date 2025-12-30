Tras incendios en Navidad: recomendaciones para proteger hogares y negocios ante Año Nuevo

El 80% de los incendios registrados durante la Nochebuena de 2025 se originó por el uso de pirotecnia, según el Centro de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima. ‘’A pocos días del Año Nuevo, este tipo de incidentes vuelve a encender las alertas, es importante tomar en serio las medidas de prevención tanto en viviendas como en locales comerciales’’, advierte José Martínez, jefe de prevención de riesgos de RIMAC.

De acuerdo con el especialista en prevención de riesgos, una parte importante de los incendios urbanos se origina por sobrecargas eléctricas, conexiones defectuosas o instalaciones antiguas, situaciones que tienden a intensificarse durante fechas festivas.

Debemos recordar que ningún riesgo puede eliminarse por completo, por esta razón, adoptar medidas preventivas tanto en el hogar como en los negocios, cobran mayor importancia especialmente en los días previos a Año Nuevo:

En viviendas :

Evitar sobrecargar los tomacorrientes, especialmente al conectar varias luces o equipos en un solo punto.

No utilizar extensiones dañadas o sin certificación, ya que representan un riesgo alto de cortocircuito.

Apagar las luces decorativas y los equipos eléctricos antes de dormir o salir de casa, para prevenir incidentes mientras la vivienda está desatendida.

Revisar el estado de enchufes, cables y tableros eléctricos, sobre todo en viviendas antiguas o con instalaciones sin mantenimiento reciente.

Mantener velas, fuegos artificiales y fuentes de calor alejados de materiales inflamables, como cortinas, muebles o papel decorativo.

‘’En estas épocas vemos un uso simultáneo de luces decorativas, electrodomésticos y equipos eléctricos que no siempre están preparados para soportar la demanda. Una revisión básica es la diferencia entre una celebración segura y una emergencia”, señala Martínez de RIMAC.

En negocios y locales comerciales :

Realizar inspecciones eléctricas periódicas, especialmente en áreas con alto consumo de energía o equipos de gran carga.

Evitar conexiones temporales o improvisadas, ya que incrementan el riesgo de sobrecalentamiento y cortocircuitos.

Contar con extintores operativos y rutas de evacuación claramente señalizadas, visibles para trabajadores y clientes.

Ejecutar simulacros de evacuación de manera regular, garantizando que todo el personal sepa cómo actuar ante una emergencia real.

En Perú, existen seguros multirriesgos, que cubre daños ocasionados por incendios, inundaciones y otros fenómenos de la naturaleza, protegiendo el patrimonio de los empresarios contra eventos súbitos e imprevistos. Como recomendación, el especialista plantea que las empresas:

Cumplan con la normativa de construcción vigente, garantizando instalaciones seguras y adecuadas al tipo de actividad.

Implementen sistemas contra incendios apropiados, conforme a los estándares técnicos y al nivel de exposición del local.

Gestionen de manera integral los riesgos a los que están expuestas; para ello, resulta fundamental contar con el acompañamiento de un asesor especializado.

“Un incendio puede generar pérdidas materiales significativas e incluso interrumpir la continuidad de un negocio. Contar con un seguro adecuado permite enfrentar este tipo de situaciones con mayor respaldo y tranquilidad, tanto para las familias como para los emprendedores”, finaliza el vocero de RIMAC.