La piñata de “El Monstruo” se convierte en la más vendida por Año Nuevo

En la antesala de Año Nuevo 2026, una piñata se ha convertido en la más solicitada del Mercado Central y en un símbolo de catarsis colectiva: la de “El Monstruo”. Lejos de personajes de fantasía o figuras tradicionales, la imagen del temido criminal Erick Moreno Hernández lidera las ventas como una expresión popular de rechazo, burla y liberación frente a la violencia que marcó gran parte del año en el Perú.

Despedir el año en el país no se limita al brindis o las doce uvas, sino que incluye rituales cargados de humor y crítica social. En ese contexto, “El Monstruo” —capturado en 2025 tras operar con amenazas y estructuras criminales desde el extranjero— aparece colgado en las tiendas, listo para ser golpeado, quemado o pisoteado.

Comerciantes del Mercado Central aseguran que esta piñata es “la sensación del año” y que su demanda supera a cualquier otra figura. Los artesanos que las elaboran reconocen que ya están habituados a retratar personajes polémicos y que cada detalle —gestos, frases o accesorios— busca reforzar el mensaje de rechazo social.

DE CRIMINALES A POLÍTICOS: LAS PIÑATAS QUE SE QUEMARÁN ESTE 2025

Junto a “El Monstruo”, la lista de piñatas más pedidas incluye a políticos como Dina Boluarte, Martín Vizcarra y José Jeri, además de figuras virales como “Lady Dos Soles”, la agente de la PNP que se negó a pagar el pasaje, y la congresista Lucinda Vásquez Vela, recordada por el escándalo del cortaúñas.

También aparecen personajes de la farándula como Pamela Franco y Christian Cueva, cuyas controversias los llevaron a colgarse junto a criminales y autoridades políticas en estas celebraciones de fin de año. Así, las piñatas no solo adornan la fiesta, sino que reflejan el sentir de un país que despide el 2025 con los personajes que marcaron el presente año.