Retiro AFP 2025: afiliados aún pueden solicitar hasta 21.400 soles

En la recta final del proceso, miles de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) aún pueden acceder al octavo retiro extraordinario de fondos de las AFP en 2025, una medida que permite retirar hasta 4 UIT, equivalente a S/21.400. La etapa actual del cronograma es de libre acceso, por lo que cualquier trabajador afiliado puede presentar su solicitud sin restricciones por fecha, número o letra del DNI.

Según la Asociación de AFP, el proceso continúa habilitado para los afiliados de Profuturo, Prima, Habitat e Integra, quienes ya vienen realizando sus trámites de manera virtual. Esta alternativa ha sido utilizada principalmente para afrontar gastos urgentes, deudas o como respaldo económico ante la incertidumbre financiera que enfrentan muchas familias.

El plazo oficial para presentar la solicitud de retiro AFP se extiende desde el 4 de diciembre de 2025 hasta el 18 de enero de 2026. Durante este periodo, cualquier afiliado al SPP puede acceder a sus fondos previsionales sin seguir un cronograma escalonado, lo que ha incrementado el número de solicitudes en las últimas semanas.

AUMENTO DE LA UIT Y NUEVOS MONTOS PERMITIDOS

En paralelo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó el incremento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a S/5.500 mediante el Decreto Supremo N.° 301-2025-EF, vigente desde el 1 de enero de 2026. Con este ajuste, los montos de retiro varían según la cantidad solicitada: 1 UIT equivale a S/5.500; 2 UIT, a S/11.000; 3 UIT, a S/16.500; y 4 UIT, a S/22.000.