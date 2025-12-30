Desde enero, Municipalidad de Lima implementa shows especiales en piscinas de clubes metropolitanos

Desde el primero de enero y hasta el 15 de marzo, el Servicio de Parques de Lima (Serpar), órgano adscrito a la Municipalidad de Lima, pondrá en marcha una variada programación de espectáculos en cinco clubes metropolitanos. La propuesta incluirá presentaciones de DJ, música en vivo, shows infantiles y artísticos para el disfrute de grandes y pequeños.

Esta alternativa estará disponible los fines de semana y feriados, de 12:00 p. m. a 6:00 p. m., en las piscinas recreativas de cinco clubes metropolitanos de Lima: Sinchi Roca (Comas), Lloque Yupanqui (Los Olivos), Wiracocha (San Juan de Lurigancho), Huayna Capac (San Juan de Miraflores) y Huáscar (Villa El Salvador).

Las familias podrán asistir a un show completo y variado a un precio accesible: S/10 para niños y S/18 para adultos, monto adicional al ingreso a los clubes, que es de S/4.

Cabe señalar, que las piscinas cuentan con estrictos protocolos de limpieza, mantenimiento permanente y control de aforo. Cada sede dispondrá de personal salvavidas y supervisión constante para garantizar la seguridad de los asistentes, además de personal asistencial, como enfermeras que brindarán atención ante cualquier emergencia.

Además, los clubes cuentan con zonas de juegos, paseos en bote y canchas deportivas para el disfrute del público.