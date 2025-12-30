MINSA inspecciona playas de Lima para garantizar la salud de los bañistas

Con el objetivo de salvaguardar la salud de los veraneantes, el Ministerio de Salud (MINSA), a través de Digesa y la Diris Lima Sur, viene realizando inspecciones sanitarias en diversas playas de Lima para verificar si son aptas para los bañistas durante la temporada de verano.

La playa Las Sombrillas, ubicada en el distrito de Chorrillos, fue escenario de una de estas intervenciones la mañana de este martes 30 de diciembre, cuando autoridades sanitarias llegaron al lugar para realizar evaluaciones técnicas y estudios microbiológicos que permitan determinar la calidad del agua de mar.

“Durante esta temporada estamos realizando una vigilancia semanal de las playas. Contamos con inspectores que toman muestras de agua para su posterior análisis en laboratorio”, explicó la bióloga Mercedes Tello, representante de la Diris Lima Sur.

El procedimiento consiste en la recolección de aproximadamente 250 mililitros de agua de mar, con el fin de identificar la presencia de coliformes termotolerantes, bacterias que no deben superar el límite máximo de 200, establecido como parámetro sanitario. “Si estos valores se superan, significa que la calidad microbiológica del agua no es apta para los bañistas”, precisó la especialista.

Según indicaron las autoridades, la presencia elevada de estas bacterias puede provocar infecciones gastrointestinales, problemas dermatológicos, afecciones en la piel, ojos y oídos, representando un riesgo para la salud pública. Asimismo, cuando una playa es declarada no saludable, se coloca un banderín rojo como señal de advertencia para la población.

MINSA RECOMIENDA MEDIDAS BÁSICAS PARA UN VERANO SEGURO

Por otro lado, el MINSA recordó los elementos básicos que todo bañista debe llevar a la playa, entre ellos sombrero, lentes de sol y bloqueador solar con factor de protección mínimo de 50, el cual debe aplicarse 30 minutos antes de la exposición al sol y renovarse cada dos horas; además, recomendó el uso de ropa de baño con protección UV.