Caso Chinchero: Corte de EEUU declara a Perú en rebeldía por no pagar indemnización de US$91 millones

Una corte de Estados Unidos declaró en rebeldía al Perú en el marco del caso del Aeropuerto de Chinchero, luego que nuestro país no pagara a Kuntur Wasi una indemnización de $ 91 millones ordenada por un tribunal arbitral internacional.

Explicaron que la declaración de rebeldía significa que el Perú no respondió ni se defendió en el proceso judicial iniciado en Estados Unidos, por lo que el juez resolvió el caso sin escuchar una posición del Estado y confirmó la obligación de pago.

CANCELÓ CONCESIÓN

El caso se inició en 2017, cuando el Perú resolvió de manera unilateral el contrato de concesión que había firmado con Kuntur Wasi para la construcción y operación del aeropuerto de Chinchero, en Cusco. El contrato fue adjudicado en 2014.

Pero luego modificado en 2016. El Gobierno consideró que dichos cambios eran desfavorables para el Estado y canceló la concesión solo al consorcio Kuntur Wasi. El proyecto sigue a cargo del propio Estado a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

RECONOCIDO Y EJECUTADO

Kuntur Wasi dijo que la cancelación fue arbitraria y llevó el caso a un arbitraje ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), que en 2024 le dio la razón y ordenó al Perú pagarle una indemnización de $ 91,205,056, más intereses.

Aunque el laudo del CIADI es una decisión internacional, no se cobra automáticamente. Para hacer efectivo el pago, la empresa ganadora debe solicitar que ese laudo arbitral sea reconocido y ejecutado como una sentencia judicial en algún país, informa RPP.

LAUDOS INTERNACIONALES

Por ello, Kuntur Wasi acudió a una corte de EEUU, una jurisdicción donde este tipo de laudos internacionales puede ser validado para fines de cobro, y así sucedió, ahora la empresa podrá iniciar acciones legales para exigir el pago al estado peruano.