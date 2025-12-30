Matan de un balazo en la cabeza a colectivero en el Rímac: no descartan que sea un caso de extorsión

Un colectivero que circulaba por la avenida Pizarro en el Rímac fue asesinado a balazos, el crimen se registró este mediodía. Uno de los disparos impactó en la cabeza del conductor, lo que le habría provocado la muerte de manera instantánea.

Hasta el lugar llegaron policías quienes acordonaron la escena del crimen. También se hicieron presentes familiares quienes se mostraron consternados, señalaron que el hombre se dedicaba a tiempo completo a trabajar como colectivero.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

La Policía Nacional informó que ya se iniciaron las investigaciones para dar con los responsables del crimen y que se revisarán las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de la avenida para tratar de identificar a los asesinos.

Según vecinos, la víctima era conocida en el sector y transitaba recurrentemente para transportar pasajeros, sospechan que se trataría de un caso de extorsión, pues en la zona hay bandas que se dedican a cobrar cupos a los colectiveros.