Youna revela que padece cáncer: “Esta batalla es por mi hija”

Un testimonio personal conmovió a sus seguidores y volvió a poner el foco en la lucha diaria contra el cáncer desde una historia marcada por la paternidad y la esperanza.

Youna, expareja de Samahara Lobatón, comunicó a través de su cuenta de Instagram que fue diagnosticado con leucemia, un tipo de cáncer en la sangre. El joven barbero detalló que conoció su diagnóstico el 21 de noviembre de 2025, luego de sufrir un episodio de salud mientras trabajaba y acudir de urgencia a una clínica, donde recibió la noticia de manera directa por parte del médico.

Youna reconoció que el impacto inicial fue devastador y que, en ese momento, la incertidumbre marcó sus pensamientos. “Creo que fue la noticia más dura de mi vida. Solo pensaba en mi hija”, confesó, al explicar que en un inicio desconocía el tipo de cáncer, su gravedad y el tiempo que podría enfrentar la enfermedad.

TRATAMIENTO Y ESPERANZA

Tras ser sometido a una biopsia, Youna permaneció internado cerca de siete días hasta recibir el resultado definitivo. Según relató, los médicos le confirmaron que padece un tipo de leucemia que puede tratarse con quimioterapias, medicación oral y desde casa, lo que le ha devuelto la esperanza. “Es un cáncer que me da muchas esperanzas de vida”, afirmó, señalando que hasta ahora solo ha experimentado cansancio.

A pesar del diagnóstico, el joven se mostró optimista y decidido a enfrentar el proceso con una actitud positiva. En un mensaje publicado en Instagram, destacó la importancia del ánimo y la constancia para superar esta etapa, alentando a no rendirse ante los momentos difíciles.

“ESTA BATALLA ES POR MI HIJA”

Con palabras cargadas de emoción, Youna dejó en claro que su mayor motivación es su hija. “Hoy no pretendo perderme ni un segundo de esta vida. Vivamos al máximo”, escribió, al reflexionar sobre cómo un diagnóstico puede cambiarlo todo en un instante. En ese mismo mensaje, subrayó que su lucha contra el cáncer tiene un propósito claro: mantenerse fuerte, sonriente y presente para ella, reafirmando que esta batalla la dará con determinación y esperanza.