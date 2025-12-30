Extranjero fue asesinado en el Cercado de Lima: investigan el caso como presunto ajuste de cuentas

Esta madrugada, un ciudadano venezolano fue asesinado a balazos en el jirón Angaraes, a una cuadra de la plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima. El extranjero hablaba con meretrices de la zona cuando fue atacado.

Inmediatamente, transeúntes lo llevaron de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza, pero los médicos solo pudieron certificar su deceso, había falleció en el trayecto. Indicaron que las heridas sufridas fueron mortales.

TRABAJOS EVENTUALES

El extranjero fue identificado como M.Y. E. (24). La policía investiga el crimen como un posible ajuste de cuentas vinculado a enfrentamientos entre bandas rivales. Su familia dijo que realizaba trabajos eventuales honrados.

“Vendía ropa y era delivery, no tenía problemas, era legal todo. Era su ruta para dejar las cosas y ya”, manifestaron amigos y la pareja del venezolano, quienes llegaron hasta el nosocomio para interesarse por su salud.