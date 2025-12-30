Educación inicial 2026: solo ingresarán niños que cumplan tres años hasta el 31 de marzo, ratifica el Minedu

El Ministerio de Educación reafirmó que la edad mínima es un criterio protector del desarrollo infantil y advirtió que adelantar la escolarización puede generar dificultades académicas y emocionales.

El Ministerio de Educación (Minedu) estableció que, para el año escolar 2026, solo podrán ingresar al nivel inicial los niños que cumplan tres años hasta el 31 de marzo de ese año. De acuerdo con la disposición, únicamente los menores que alcancen la edad mínima antes de esa fecha podrán ser matriculados.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, explicó que esta medida responde a un enfoque de protección del bienestar infantil. “La edad cronológica es un criterio protector, no arbitrario. Respetar el corte al 31 de marzo permite asegurar que los niños ingresen al sistema educativo cuando cuentan con la madurez necesaria para aprender, convivir y desarrollarse plenamente”, señaló.

Por qué se mantiene la fecha de corte

El Minedu advirtió que una diferencia de pocos meses en la edad de los niños de inicial puede influir significativamente en el desarrollo del lenguaje, la autorregulación emocional, las habilidades sociales y el pensamiento lógico, aspectos clave para la dinámica del aula.

Según el sector, diversos estudios nacionales e internacionales muestran que los alumnos más pequeños dentro de un mismo grado suelen presentar mayores dificultades en comprensión lectora, matemática y comunicación oral, además de niveles más altos de inseguridad y menor participación en clase, lo que incrementa el riesgo de fracaso escolar temprano.

El comunicado precisa que modificar la fecha de corte ampliaría la brecha de edad entre estudiantes de un mismo grado hasta en 16 meses, una diferencia considerable en una etapa en la que los niños son especialmente sensibles al estrés y a exigencias escolares inadecuadas.

“La educación inicial no busca acelerar contenidos, sino fortalecer competencias a través del juego, la exploración y la interacción. La infancia no es una carrera; respetar sus tiempos es la base para aprendizajes sólidos y duraderos”, enfatizó el ministro.

Cronograma de matrícula escolar 2026

El Minedu también dio a conocer el cronograma oficial de matrícula presencial para colegios públicos en 2026: