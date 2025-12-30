Aeropuerto Jorge Chávez: intervienen a más de 800 pasajeros por intentar ingresar bienes sin declararlos

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), informó que en los últimos meses se intervinieron a más de 800 pasajeros en el Aeropuerto Jorge Chávez, por no declarar sus artículos o pretender ingresarlos al país evadiendo los controles aduaneros por un monto que supera los 2.2 millones de dólares.

Entre la mercancía decomisada figuran celulares de alta gama, modernos equipos tecnológicos, gran variedad de perfumes de reconocidas marcas, así como zapatillas y ropa muy cotizada en el mercado nacional, además de medicinas y vitaminas.

CONTROLES ADUANEROS

Por este caso, se ha detenido y procesado judicialmente a diez personas, entre pasajeros y personal de servicio del aeropuerto internacional que, coludidos, intentaron pasar estos artículos evadiendo los estrictos controles aduaneros, informa Andina.

La Sunat solicita a las personas revisar la Web bienvenidoalperu.com o su respectivo aplicativo para verificar detalladamente si los artículos y la cantidad de bienes que están trayendo son restringidos o deben ser declarados para evitar alguna multa o sanción.