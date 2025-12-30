Incendio consume empresa textil en Carabayllo: propietarios se habrían negado a pagar cupos

Esta madrugada, presuntos extorsionadores provocaron un voraz incendio en una empresa de textiles para niños y bebés, ubicada en el distrito de Carabayllo, luego que los propietarios se negaran a pagar el cupo extorsivo.

Según informa Exitosa, el suceso se registró alrededor de la 1:59 a.m., dos sujetos llegaron por la intersección de las avenidas Condorcanqui y Juan Valer, y prendieron fuego a la puerta principal del edificio de seis pisos.

Las llamas ingresaron al primer piso donde estaba almacenada la mercadería, provocando que gran parte de ella quedara calcinada. Los bomberos lograron controlar el fuego y evitaran que se extendiera al resto del inmueble.

NOTA EXTORSIVA

Los dueños muy consternados señalaron que se perdió mercadería lista para vender. Dijeron también que reciben amenazas desde el pasado 19 de diciembre, cuando dejaron una nota extorsiva en la entrada del negocio.

La empresa lleva diez años funcionando en el distrito y, según los dueños, es la primera vez que enfrentan una extorsión. Ellos habían denunciado los hechos en la comisaría del sector, pero aseguran que no recibieron apoyo.