San Isidro: fiscalizadores son captados comiendo ceviche de carretilla recién decomisada

Un video difundido en redes sociales ha generado indignación al mostrar a fiscalizadores de la Municipalidad de San Isidro consumiendo ceviche de una carretilla ambulante que minutos antes había sido decomisada durante un operativo municipal.

Las imágenes muestran a los agentes dentro de un vehículo municipal, mientras el camión de fiscalización se encontraba en movimiento, comiendo el producto incautado. Según la información difundida, el triciclo de venta ambulante fue retirado por no contar con autorización para operar.

El video se viralizó rápidamente y generó críticas contra la municipalidad de San Isidro. Usuarios y diversos medios cuestionaron si este tipo de prácticas se repiten y si existen controles adecuados tras los decomisos.

MUNICIPIO ANUNCIA SANCIONES

Tras la difusión de las imágenes, el municipio de San Isidro emitió un comunicado oficial en el que informó la separación inmediata de los agentes implicados y el inicio de un Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) para aplicar la máxima sanción correspondiente, sin descartar otras acciones legales.

Asimismo, rechazó tajantemente cualquier conducta que vulnere los protocolos de intervención y la ética pública, y reafirmó su compromiso con la transparencia, la integridad y el respeto en todos los operativos de fiscalización que se realizan en el distrito.