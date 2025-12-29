Víctor Revoredo es designado como nuevo jefe de la Dirincri: tomará el cargo desde el 1 de enero

Con el propósito de seguir luchando contra la criminalidad en el Perú, el general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Revoredo Farfán, fue designado como nuevo jefe de la Policía de Investigación Criminal (Dirincri).

La llegada de Revoredo Farfán se da meses después de haber sido nombrado como el titular de la División de Extorsiones, entidad que venía realizando capturas importantes en el territorio nacional, y su flamante puesto será dirigido desde el 1 de enero del 2026.

PARTICIPACIONES DE VÍCTOR REVOREDO EN OPERATIVOS

Para nadie es un secreto que Víctor Revoredo es un reconocido general de la PNP, quien ganó mayor notoriedad tras sus participaciones en el caso del ‘Maldito Cris’ y diversos integrantes de la organización criminal ‘Tren de Aragua’.

Cabe mencionar que la designación de Revoredo Farfán no fue la única que se suscitó a menos de tres días de que termine el 2025. Otro nombramiento que se dio fue el del general Franco Moreno, quien tendrá a su cargo a los agentes de secuestros en La Libertad.