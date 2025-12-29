Perú ha registrado 835 sismos en 2025 y crece la preocupación por un terremoto

La actividad sísmica en el Perú mantiene en alerta a la población tras registrarse 835 temblores en lo que va del 2025, una cifra superior a la del año anterior, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Especialistas advierten que los constantes movimientos telúricos no significan que se haya liberado la energía suficiente para descartar un terremoto de gran magnitud, debido a la ubicación del país en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

De acuerdo con Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP, solo en diciembre se contabilizaron 54 sismos a nivel nacional. Regiones como Lima, Ica y Áncash figuran entre las más vulnerables por su cercanía al litoral, donde ocurre el choque permanente entre las placas tectónicas de Nazca y del Pacífico, principal causa de la actividad sísmica en el país.

El sábado 27 de diciembre de 2025, un sismo de magnitud 6,0 sacudió Chimbote, dejando 25 personas heridas, daños en viviendas, hospitales y locales comerciales. Este evento fue seguido por al menos seis movimientos adicionales en Lima y Áncash, con magnitudes entre 3,8 y 5,1, reforzando la percepción de alta frecuencia sísmica en la costa peruana.

SISMOS MODERADOS NO LIBERAN ENERGÍA ACUMULADA

Tavera explicó que los temblores de magnitud 4,0, 5,0 y 6,0 no liberan la energía suficiente para evitar un terremoto mayor, es decir, uno superior a magnitud 7,0. Detalló que un sismo de magnitud 6 libera 30 veces más energía que uno de 5, mientras que uno de 7 puede liberar hasta 900 veces más, lo que evidencia la enorme diferencia energética entre eventos moderados y grandes terremotos.

El titular del IGP señaló además que los sismos de gran magnitud están asociados a extensas áreas de ruptura, como ocurrió en el terremoto de Arequipa de 2001 (8,4) y el de Pisco en 2007 (7,9), a diferencia del reciente sismo de Chimbote, cuya ruptura fue mínima. Mientras las placas tectónicas continúen desplazándose, la acumulación de energía seguirá activa, haciendo inevitable que, en algún momento, ocurra un terremoto de gran magnitud en el Perú.

(la república)