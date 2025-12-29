¡Atención! Desde 2026, multa por transporte informal subirá a S/ 5500 y no tendrá descuentos

El incremento responde al nuevo valor de la UIT aprobado por el MEF. También aumentarán las sanciones por exceso de velocidad, que podrán llegar hasta los S/ 2750.

A partir del 1 de enero de 2026, la multa por realizar transporte no autorizado se elevará a S/ 5500, una sanción considerada muy grave y que no admite descuentos por pronto pago ni fraccionamiento, debido al alto riesgo que representa para la vida y la integridad de los usuarios.

El aumento se aplicará tras la aprobación del nuevo valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que fijó la UIT 2026 en S/ 5500, es decir, S/ 150 más que el valor vigente en 2025 (S/ 5350).

Multas por exceso de velocidad también subirán

Con el reajuste de la UIT, las sanciones por exceso de velocidad (infracción M20) se incrementarán según la siguiente escala:

Hasta 10 km/h por encima del límite permitido: 18 % de la UIT (S/ 990).

Más de 10 km/h y hasta 30 km/h: 24 % de la UIT (S/ 1320).

Más de 30 km/h sobre el límite máximo: 50 % de la UIT (S/ 2750).

Alcance del reajuste

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) precisó que el reajuste alcanza a todas las infracciones contempladas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RENAT) y el Reglamento Nacional de Tránsito (RTRAN).

Según la entidad, estas medidas tienen un enfoque preventivo, orientado a desincentivar conductas de riesgo en las vías y reducir la informalidad en el transporte.