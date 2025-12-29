Tiktoker peruano ‘Chaturry’ falleció a los 18 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio

La comunidad digital peruana atraviesa horas de luto tras confirmarse el fallecimiento de Fernando Ramos, conocido en redes sociales como ‘Chaturry’, uno de los creadores de contenido juveniles más seguidos en TikTok, quien murió a los 18 años luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio.

CONMOCIÓN EN REDES POR LA MUERTE DE ‘CHATURRY’

El deceso del tiktoker se produjo la noche del sábado 27 de diciembre y fue confirmado por sus familiares. La noticia se difundió inicialmente a través del influencer Carlitos TV, quien señaló que el joven presentaba una saturación de oxígeno muy baja antes de sufrir el paro respiratorio que terminó con su vida alrededor de las 7:20 p.m.

La información se viralizó rápidamente y generó un impacto inmediato en redes sociales. Cientos de usuarios expresaron su incredulidad ante la pérdida del joven influencer, cuya popularidad había crecido de forma sostenida en TikTok gracias a su carisma y cercanía con sus seguidores.

INFLUENCERS Y SEGUIDORES EXPRESAN SU PESAR

Diversos creadores de contenido lamentaron públicamente la muerte de ‘Chaturry’. Entre ellos, influencers como Cristorata y Makanaki, quienes dedicaron mensajes de despedida y acompañamiento a la familia. A ellos se sumaron miles de seguidores que inundaron las plataformas digitales con comentarios de apoyo y condolencias.

La hermana del joven, Melissa Melosa, también utilizó sus redes sociales para despedirse con un mensaje que conmovió a la comunidad digital: “Me soltaste, hermano. Te extrañaré mucho”. Sus palabras generaron una masiva reacción de solidaridad por parte de usuarios que recordaron momentos familiares y expresaron su cercanía en este difícil momento.

El velorio del joven creador de contenido se viene realizando en la ciudad de Cañete. Según videos difundidos en TikTok, el entierro de ‘Chaturry’ se llevará a cabo este domingo 29 de diciembre, con la presencia de familiares, amigos y seguidores que buscan darle el último adiós.