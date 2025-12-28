Estómago en riesgo: EsSalud advierte que altas temperaturas elevan riesgo de infecciones estomacales

Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, el Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte un incremento de las infecciones estomacales, ocasionados por el consumo de agua no tratada y de alimentos con mala preparación o mal conservados.

En el marco de su campaña “¡EsSalud te protege! Vive este verano con energía y salud”, la seguridad social alerta que el calor favorece la rápida descomposición de los productos y la proliferación de bacterias, lo que incrementa el riesgo de enfermedades infecciosas.

Ante ello, el Dr. Luis Cervera Caballero, gastroenterólogo de EsSalud, insta a la población a reforzar las medidas de prevención tanto en el hogar como en espacios públicos. En tal sentido, recomienda consumir únicamente agua embotellada o hervida, evitar alimentos que no cuenten con una adecuada refrigeración —espacialmente pescados y mariscos— y no ingerir frutas o verduras que hayan estado expuestas por largos periodos al sol.

Asimismo, el especialista enfatiza que el lavado frecuente de manos con agua y jabón es una de las medidas más eficaces para prevenir las infecciones estomacales durante la temporada de verano.

Riesgos en paseos y reuniones familiares

El Dr. Cervera también advierte que llevar alimentos preparados sin una correcta cadena de frío a los paseos familiares puede generar fermentación y provocar infecciones, por lo que recomienda optar por productos envasados y bebidas embotelladas.

Los niños y los adultos mayores son los grupos más vulnerables frente a este tipo de infecciones, por lo que se debe prestar especial atención a la higiene de los alimentos y a la ingesta de agua segura. Entre los principales signos de alarma se encuentran la deshidratación, la pérdida de peso, la fiebre persistente, la boca seca y los ojos hundidos. Ante estos síntomas, EsSalud recomienda iniciar una adecuada hidratación y acudir oportunamente a un establecimiento de salud para recibir atención médica.