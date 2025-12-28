José Jerí supervisó megaoperativo en Independencia: se ejecutó diversas acciones contra la criminalidad

El presidente José Jerí participó anoche del despliegue de agentes policiales, que ejecutaron un megaoperativo en Independencia, con patrullaje integrado, control de identidad e intervención de las principales calles del distrito.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó en su cuenta oficial de la plataforma X, que más de 900 efectivos participaron en la intervención, donde se aplicaron importantes acciones para combatir frontalmente la criminalidad.

ESTADO DE EMERGENCIA

Dijo también que estas acciones se ejecutan como parte del estado de emergencia para luchar contra la inseguridad ciudadana. Acompañó al mandatario y al titular del Interior en esta oportunidad, el ministro del Ambiente, Miguel Espichán.

Finalmente, el funcionario señaló que en este megaoperativo participan unidades especializadas de la Policía Nacional como la Diroes, Halcones, Tránsito, SUAT, División de Emergencia, Extranjería y distintas comisarías de Independencia.