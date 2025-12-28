Minsa confirma que sismo de magnitud 6.0 dejó 10 heridos y daños en hospital de Chimbote

Foto Andina

En un comunicado, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que las postas medidas a su cargo, atendieron 10 heridos por diversas lesiones tras los temblores ocurridos anoche que afectaron distintas regiones.

El primer movimiento telúrico se registró anoche a las 21:51 y tuvo una magnitud de 6.0, segundos después hubo una réplica que alcanzó una intensidad de 4.1, desatando el pánico en la población.

SERVICIO DE EMERGENCIA

Tras el sismo se reporta que los centros de salud del Minsa han atendido a 10 heridos por diversas lesiones: San Jacinto en Áncash (5 atenciones) y Puente Chao en La Libertad (5 atenciones).

Asimismo, el Hospital La Caleta de Chimbote presentó la caída de baldosas en el servicio de emergencia, rajadura de la pared en el servicio de medicina y rajadura del techo del servicio de cirugía.