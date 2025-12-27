Un sismo de magnitud 6.0 se sintió en Lima y Callao esta noche, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su plataforma oficial. El movimiento se registró a las 21:51 p.m. y tuvo su epicentro a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, a una profundidad de 52 kilómetros, lo que permitió que fuera percibido en diversas zonas de la Costa.

De acuerdo con el reporte del IGP, el movimiento telúrico fue sentido con una intensidad de grado V en la escala de Mercalli en la provincia de Santa. Las autoridades locales precisaron que, hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas, manteniéndose la situación bajo monitoreo preventivo. Este evento ocurrió horas después de dos sismos registrados en Lima.

El jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, aprovechó la ocasión para exhortar a la ciudadanía a construir y habitar en zonas seguras, respetando las normas técnicas que permitan reducir la vulnerabilidad ante futuros sismos. “La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos”, indicó el especialista.

DEBEMOS ESTAR ALERTAS

Tavera recordó que el Perú se ubica en una de las regiones sísmicamente más activas del planeta, por lo que no se descartan movimientos de mayor intensidad, como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio. “No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, agregó.