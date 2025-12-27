Elecciones 2026: así funciona la tacha electoral y quiénes pueden presentarla

De cara a las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha recordado que los ciudadanos cuentan con un mecanismo legal para fiscalizar la inscripción de postulantes: la tacha electoral. Este recurso permite cuestionar fórmulas presidenciales o listas de candidatos que presenten presuntas vulneraciones a la Constitución o a las normas electorales vigentes, reforzando así la vigilancia ciudadana sobre el proceso.

Cualquier ciudadano inscrito en el Reniec y con derechos civiles habilitados puede presentar una tacha, sin necesidad de pertenecer a un partido político. El pedido debe formularse por escrito, estar debidamente sustentado y acompañarse de pruebas que respalden la presunta infracción. Además, es obligatorio cumplir con el pago de la tasa correspondiente y solicitar una casilla electrónica para recibir todas las notificaciones oficiales del procedimiento.

Plazos, trámite y efectos de una tacha electoral en 2026

El plazo para interponer una tacha es corto: solo tres días calendario contados desde el día siguiente a la publicación de la candidatura admitida en el portal del JNE y en el panel del Jurado Electoral Especial (JEE) competente. Una vez presentada, el JEE traslada el pedido al personero legal de la organización política, quien tiene un día para responder. Con o sin descargos, la autoridad electoral emite una resolución en un máximo de tres días, sin realizar audiencias públicas.

Si la tacha es declarada fundada, los efectos dependen del tipo de postulación. En una fórmula presidencial, la exclusión del candidato a la Presidencia deja sin efecto las vicepresidencias; en cambio, si se trata de un vicepresidente, la fórmula puede continuar. En el caso de listas al Senado, Cámara de Diputados o Parlamento Andino, la exclusión de un postulante no invalida al resto, incluso si se altera la paridad de género. Asimismo, solo es posible reemplazar al candidato tachado hasta la fecha límite de inscripción. Cuando la decisión queda firme, el ciudadano que presentó la tacha puede solicitar la devolución de la tasa pagada, conforme a lo establecido por el reglamento.