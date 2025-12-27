Senamhi activa alerta amarilla en Lima y gran parte de la costa por vientos moderados

Las ráfagas podrían alcanzar hasta los 35 km/h entre el 28 y 30 de diciembre, con probabilidad de llovizna ligera, niebla y reducción de la visibilidad en zonas cercanas al litoral.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta amarilla en Lima y en gran parte de la costa peruana debido a la presencia de vientos de ligera a moderada intensidad. El aviso busca advertir a la población ante posibles afectaciones derivadas de este evento meteorológico, que se presentará principalmente en sectores cercanos al mar.

Según informó el organismo, las ráfagas de viento podrían generar levantamiento de polvo y arena, lo que ocasionaría una reducción de la visibilidad horizontal, especialmente en vías expuestas. Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa con probabilidad de llovizna ligera aislada, además de niebla y neblina durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

La alerta estará vigente del 28 al 30 de diciembre y comprende las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura. Senamhi recomendó a las autoridades y a la ciudadanía tomar precauciones, sobre todo en actividades al aire libre y en el tránsito vehicular.

VIENTOS EN LA COSTA NORTE

En cuanto al pronóstico, para el domingo 28 se esperan vientos de hasta 32 km/h en la costa norte, alrededor de 30 km/h en la costa centro, cerca de 22 km/h en la costa sur y valores próximos a 35 km/h en la costa de Ica. Estas condiciones se mantendrían el lunes 29 y martes 30 de diciembre, con intensidades similares a lo largo del litoral.