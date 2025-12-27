Adoptatón 2025: Gobierno promoverá jornada de adopción de mascotas rescatadas este domingo

El Gobierno del Perú, por iniciativa del presidente José Jerí, promoverá este domingo 28 de diciembre la jornada de adopción "Adoptatón 2025" en el pasaje Santa Rosa frente a la Plaza de Armas de Lima.

Dicho evento se desarrollará de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. con el objetivo de dar una segunda oportunidad a perros y gatos rescatados que buscan un hogar definitivo. Durante la jornada se brindarán servicios veterinarios gratuitos como desparasitación y habrá venta de productos para mascotas.

Coordinación institucional

La actividad se realiza en coordinación con la fundación Rayito y la Municipalidad Metropolitana de Lima, instituciones que han participado anteriormente en iniciativas similares por la promoción y defensa de los derechos de los animales.

Adopción responsable

El evento se enmarca dentro de la política gubernamental de protección a animales en situación de abandono o peligro y el compromiso del Ejecutivo con promover el buen trato tanto a mascotas como a animales silvestres. Esta iniciativa busca fomentar la adopción responsable y el cuidado animal en la población limeña.