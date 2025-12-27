Contaminación por pirotecnia se elevó hasta 125% en Lima, alerta Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), informó que la contaminación del aire en Lima se incrementó durante la Nochebuena debido al uso de pirotecnia, registrando aumentos de hasta 125% en algunos distritos comparado con el año pasado.

Elvis Medina, subdirector de evaluación del ambiente atmosférico de la entidad, explicó a Canal N que en Puente Piedra se alcanzaron los picos más altos, superando en más de 125% los niveles a las 4:00 a.m. del 25 de diciembre.

Factores meteorológicos que agravan situación

El incremento se debe a la combustión de productos pirotécnicos que liberan partículas finas al aire, las cuales no se dispersaron por la estabilidad atmosférica registrada esa madrugada. Medina señaló que "no hay mucho movimiento del aire. Los vientos están débiles y todo lo que se emite a la atmósfera se acumula", formando una capa de aire contaminado especialmente densa en horas nocturnas y matutinas.

Distritos más afectados y población vulnerable

Además de Puente Piedra, distritos como San Juan de Lurigancho, Santa Anita y San Martín de Porres también registraron aumentos significativos en la concentración de partículas contaminantes. Sensores en zonas como Pariachi y el Campo de Marte reportaron picos alrededor de la 1:00 a.m.

La exposición a estos niveles afecta principalmente a niños, adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias crónicas y mujeres gestantes, pudiendo agravar cuadros de asma o afecciones cardíacas.

Situación podría repetirse por Año Nuevo

El Senamhi advirtió que esta situación podría repetirse o agravarse durante las celebraciones de Año Nuevo, recomendando evitar actividades al aire libre en la noche y madrugada del 31 de diciembre, especialmente para personas con condiciones preexistentes.