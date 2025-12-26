Sismo de magnitud 4.8 se registró en Lima la noche del viernes 26 de diciembre

El temblor tuvo como referencia Supe Puerto y no dejó daños reportados.

Un sismo de magnitud 4.8 se registró la noche de este viernes 26 de diciembre de 2025 en la región Lima, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 19:35 horas y tuvo una profundidad de 29 kilómetros.

El evento se localizó a 52 kilómetros al suroeste de Supe Puerto, en la provincia de Barranca, con coordenadas -11.11 de latitud y -78.09 de longitud. Según el reporte oficial, el sismo alcanzó una intensidad III en dicha localidad.

Temblor se produce a pocos días de Año Nuevo

El movimiento fue percibido de forma leve por la población, sin que se registren daños personales ni materiales hasta el cierre de esta información. Las autoridades no reportaron interrupciones de servicios ni emergencias asociadas.

El IGP recordó que el Perú es un país altamente sísmico y recomendó mantener medidas de prevención, especialmente durante las celebraciones de fin de año, como identificar zonas seguras y contar con una mochila de emergencia.