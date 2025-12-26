Chorrillos: municipio prohíbe que bañistas acampen en la playa Agua Dulce por Año Nuevo

El municipio de Chorrillos dispuso una serie de medidas restrictivas en la playa Agua Dulce, para garantizar el orden y seguridad, ante la posible llegada de miles de personas durante las celebraciones de Año Nuevo.

Según informó el alcalde Richard Cortez, queda prohibido acampar, no se puede instalar carpas, no se puede hacer fogatas, parrillas o barbacoas en la referida playa durante la madrugada del 31 de diciembre al 1 de enero.

ESTADO DE EBRIEDAD

También está prohibido ingresar con licor, y se recomienda a las personas que lleguen, por ejemplo, al día siguiente del Año Nuevo y que hayan celebrado el día anterior, no ingresar al mar si están en estado de ebriedad.

Finalmente, los representantes de la comuna han informado que contarán con el apoyo de la Policía Nacional y los serenos, para realizar una vigilancia permanente para que se respete la disposición edil, informa RPP.