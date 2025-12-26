Mujer muere tras caer de puente y ser arrollada por un bus del Metropolitano

Tras las celebraciones por Navidad, las noticias trágicas no demoraron en llegar. Un día después de la festividad, se conoció que una mujer murió después de haber caído cerca del puente del Ejército y ser embestida por una unidad del bus del Metropolitano a pocos metros de Plaza Unión.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo a la información compartida por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la fémina se desplomó en una de las vías del servicio, y de inmediato fue arrollada por una de las unidades que no pudo hacer nada para evitar la tragedia.

Asimismo, desde el ATU enfatizaron que, producto del impacto, la mujer que hasta el momento no ha sido identificada perdió la vida al instante, generando que se cierre el carril exclusivo del Metropolitano para iniciar las diligencias correspondientes.

Cabe mencionar que, momentos después de este trágico desenlace, anunciaron el desvío de la ruta del servicio de los buses. Ante esta situación, los usuarios aguardaron un pronunciamiento oficial para conocer el restablecimiento de los viajes.