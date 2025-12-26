Comas: un muerto y un herido grave deja ataque a balazos en plena celebraciones por Navidad

Un ataque a balazos dejó un muerto y un herido grave en plena celebraciones por Navidad en Comas. El suceso se registró la tarde de ayer en el cruce del jirón Libertad con el jirón Cochrane, las víctimas caminaban.

Testigos revelan que dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a los hombres y les dispararon repetidas veces, unas seis, sin mediar palabra. Tras el ataque, los agresores huyeron lanzando disparos al aire.

HORAS DESPUÉS

De acuerdo con el periodista Omar Chira, una de las víctimas fue identificado como José Héctor S. S., dirigente de construcción civil afiliado a la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil (FENATRACC).

Entre lágrimas, los familiares de las víctimas señalaron que pese a estar a solo dos cuadras de la comisaría de La Pascana, los agentes policías llegaron horas después y solo procedieron a acordonar la escena del crimen.