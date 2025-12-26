Ministerio de Salud confirma llegada anticipada de vacunas contra la influenza A H3N2 en febrero

En amplia entrevista con la agencia Andina, el ministro Luis Quiroz informó que los primeros días de febrero arribará a la ciudad de Lima un nuevo lote de vacunas contra la influenza A (H3N2) con una formulación actualizada.

“Una buena noticia que les estaba anunciando es que a partir de febrero vamos a tener el ingreso de las nuevas vacunas ya con la nueva formulación para vacunar a toda la población vulnerable”, señaló el titular de Salud.

LETALIDAD DEL VIRUS

En esa misma línea, el funcionario precisó de forma categórica que estas dosis no deben confundirse con las vacunas contra la Covid-19, que estuvieron dirigidas a todos los ciudadanos debido a la alta letalidad del virus.

Finalmente, destacó que, a diferencia de otros años (cuando las vacunas para el hemisferio sur llegaban entre marzo y abril) ahora nuestro país contará con las dosis de manera anticipada, gracias a un contrato ya ejecutado.