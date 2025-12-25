¿Por qué se entregan regalos en Navidad y cuál es su verdadero significado?

La entrega de regalos en Navidad es una de las tradiciones más arraigadas en millones de hogares del mundo y genera especial ilusión en los niños, quienes esperan con ansias la noche del 24 de diciembre para descubrir las sorpresas. Más allá del gesto material, esta costumbre encierra un profundo significado histórico, religioso y cultural que se ha transmitido de generación en generación.

En la mayoría de familias latinoamericanas, los obsequios suelen colocarse debajo del árbol de Navidad o alrededor del nacimiento armado en casa, una práctica que varía según las creencias y tradiciones familiares. Mientras algunos priorizan el simbolismo religioso, otros mantienen costumbres heredadas de celebraciones europeas y modernas, donde la figura de Papá Noel cobra protagonismo.

El origen de los regalos navideños tiene diversas explicaciones. Una de las más conocidas proviene de la tradición cristiana, que recuerda la visita de los Reyes Magos —Melchor, Gaspar y Baltazar— al pesebre de Belén, donde llevaron oro, incienso y mirra como ofrendas por el nacimiento del Niño Jesús. Esta escena se replica hasta hoy en los nacimientos navideños que adornan miles de hogares.

TRADICIONES QUE MARCAN EL MOMENTO DE ABRIR LOS OBSEQUIOS

Otra versión ampliamente difundida es la de Papá Noel o Santa Claus, personaje inspirado en tradiciones europeas que se popularizó en Estados Unidos y que, según la fantasía, reparte regalos viajando en trineo y entrando por la chimenea. Incluso, existen antecedentes más antiguos en la cultura romana, donde se entregaban regalos como tributo al dios Saturno durante festividades agrícolas.

En cuanto al momento de abrir los regalos, en gran parte de Latinoamérica se mantiene la tradición de hacerlo a la medianoche del 24 al 25 de diciembre, cuando el reloj marca el nacimiento del Niño Jesús. Este instante simboliza unión familiar, celebración y gratitud, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados de la Nochebuena, especialmente para los más pequeños del hogar.