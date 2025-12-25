¿Por qué el rojo y el verde son los colores que representan la Navidad?

Con la llegada de la Navidad, los hogares, negocios y demás establecimientos se llenan de luces, adornos y otras decoraciones que comparten una similitud: La predominancia de los colores verde y rojo.

Lejos de ser una elección al azar, estos colores tienen un origen y un simbolismo que explican el por qué son los grandes protagonistas de las fiestas de fin de año.

¿CÓMO INICIA LA TRADICIÓN DE AMBOS COLORES?

Lo cierto es que esta tradición se originó en Europa, donde la época navideña coincide con la temporada de invierno. Durante la edad media, cuando el paisaje quedaba cubierto de nieve, las plantas de hojas verdes y frutos rojos destacaban por el contraste que hacían en un paisaje donde predominaba el blanco.

Es así que plantas como el muérdago y el acebo empezaron a ser utilizados para decorar los hogares europeos, como símbolo de vida en medio del frío.

EL SIGNIFICADO DEL ROJO Y EL VERDE EN LA PSICOLOGÍA

De acuerdo con la psicología de colores, el rojo es un tono que transmite energía, dinamismo, fortaleza y confianza. Por su parte, el color verde representa la esperanza, la vida y el renacimiento, valores asociados al mensaje navideño.