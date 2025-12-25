Vehículo se despista e impacta contra un poste en San Miguel: tres personas resultaron heridas

A solo horas de haber recibido la Nochebuena se registró un accidente de tránsito en la intersección de las avenidas Universitaria y La Marina, en el distrito de San Miguel. Un auto se despistó e impactó contra un poste de alumbrado público.

Según primeros reportes, el conductor y los dos pasajeros del vehículo negro accidentado, marca Chevrolet, resultaron heridos de consideración tras el fuerte choque, que se habría producido pues el chofer posiblemente se quedó dormido.

CLÍNICA SAN GABRIEL

Uno de los pasajeros heridos manifestó que el auto accidentado brindaba el servicio de taxi por aplicativo, y que lo habían contratado para que los llevara a la avenida del Ejército en el distrito de Miraflores por un tema familiar, informa Exitosa.

El poste quedó con graves daños al punto de estar cerca de colapsar. Las autoridades llegaron al lugar del siniestro para llevar a los tres heridos a la Clínica San Gabriel, donde se encuentran internados y recuperándose de sus lesiones.