Mesa Redonda: recolectan más de 110 toneladas de residuos sólidos tras jornada navideña

Esta mañana, el municipio de Lima informó que recolectó más de 110 toneladas de basura en el emporio comercial de Mesa Redonda tras la jornada navideña. La cantidad superó ampliamente el promedio diario de 50 a 60 toneladas.

Según las autoridades ediles, el significativo aumento se debe al gran flujo de visitantes y comerciantes, en especial de vendedores ambulantes que llegan de todos los distritos por estas fechas, que generan altos volúmenes de desechos.

TRÁNSITO DE VEHÍCULOS

Durante la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25, los equipos de limpieza trabajaron. Entre los residuos más comunes encontrados están bolsas de plástico, papeles, empaques de juguetes y botellas de vidrio y plástico.

Pese a que existe numerosos tachos para la basura, todo estaba disperso por las calles, en algunos casos generando montículos que dificultaban el tránsito de vehículos y personas. Tras el recojo de la basura se baldeó y desinfectó la zona.