Incendio consumió fábrica de plásticos en SJL: tras intensas labores bomberos lograron confinar el fuego

Minutos después de la llegada de la Navidad, un incendio de gran magnitud redujo a cenizas una fábrica de bolsas de polietileno, ubicada en la calle Los Robles, altura del paradero 3 de la avenida Canto Grande; en San Juan de Lurigancho (SJL).

Tras varias horas de intenso trabajo, los bomberos lograron confinar el fuego, evitando que se propague a inmuebles aledaños, algunos vecinos comenzaron a retirar sus enseres. El fuego no se extingue debido a la gran cantidad de material inflamable.

FUEGOS ARTIFICIALES

La emergencia demandó el despliegue de más de 15 unidades, entre cisternas y autobombas; así como el trabajo de aproximadamente 60 bomberos. Según se conoció, el siniestro afortunadamente no dejó heridos ni fallecidos, informa RPP.

Aunque las causas del siniestro están en investigación, vecinos indicaron que el incendio podría haber sido provocado por el uso de fuegos artificiales, una bengala habría caído dentro de la fábrica, durante las celebraciones por la llegada de la Navidad.