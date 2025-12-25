Presidencia de la República envía mensaje por Navidad: pide renovar la fe y esperanza en el Perú

Foto Perú 21

Mediante su cuenta oficial en la plataforma X, la Presidencia de la República envió un saludo a los ciudadanos con motivo de la Navidad, resaltando la importancia de la unidad familiar, la armonía y la esperanza como pilares para el desarrollo de nuestro país.

"Unidos por el Perú. En estas fechas, renovamos la esperanza y la fe en nuestro país. Sigamos construyendo, con diálogo y trabajo conjunto, un Perú con más oportunidades, bienestar y futuro para toda la ciudadanía. ¡Feliz Navidad!", señala la publicación.

PERÚ SEGURO

En el mensaje, también se comparte una tarjeta institucional firmada por el presidente de la República, José Jerí Oré, en el que igualmente se hace hincapié en la importancia de la unidad nacional durante estas festividades de fin de año.

"Que estas fiestas nos unan en armonía a todos los peruanos y que Dios siga iluminando nuestro camino en la tarea de construir un Perú seguro, próspero y unido", se lee en el documento.