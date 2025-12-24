Cardenal Carlos Castillo envía mensaje previo a la Navidad: “El caos puede venir producto al egoísmo”

A menos de cuatro horas de la llegada de la Navidad al Perú, el cardenal Carlos Castillo decidió compartir un mensaje previo a la Nochebuena. Por medio de un video, la autoridad de la iglesia católica en el Perú mencionó que el desorden se viene apoderando en el territorio peruano, debido a la mezquindad que se suscitan.

“El caos que puede venir a consecuencia del egoísmo, se está formando agresivamente y nosotros estamos, en medio de la tiniebla del caos, pueda haber una luz, esa luz del niño Jesús que nos dice: camina como Dios ha caminado. Si Dios mismo se hizo como uno de nosotros y sufrió las consecuencias de eso", mencionó.

DISCURSO DEL PAPA LEÓN XIV

En su primer pronunciamiento como el sumo pontífice de la iglesia católica en el mundo, el cardenal Carlos Castillo hizo un llamado a los ciudadanos para que estén al pendiente del mensaje que compartirá el papa León XIV al mundo.

“Unámonos a esa bella carta que leeremos el 1 de enero del papa León XIV: La paz como desarmada y desarmante. Que no se consigue con la pelea y con los acuerdos simples que después se rompen, que se hace con la vocación de hacernos uno con el único Dios de la Paz", precisó.